Казань, 21 мая, 2019, 04:50 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии прекратил производство по иску АО «Московский Метрострой», требовавшего банкротства старейшего метростроительного предприятия республики — АО «Казметрострой», которое возглавляет депутат Госсовета Татарии Марат Рахимов. Причиной отзыва претензий стало полное погашение долга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Несостоявшееся банкротство

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Напомним, за последние десять лет в отношении бывшего муниципального метростроительного предприятия, акционированного шесть лет назад, было предпринято 13 попыток признать его банкротом. Последняя со стороны АО «Московский Метрострой», предъявившего претензии на сумму 44,445 млн рублей. Рассмотрение обоснованности претензий неоднократно откладывалось по ходатайству ответчика, планировавшего решить дело миром.

«Кредитором представлены платежные поручения, письменные пояснения о полном погашении должником задолженности», — отметил суд и отказал во введении наблюдения в отношении АО «Казметрострой».

Истец требовал назначить на период наблюдения арбитражным управляющим члена Ассоциации СРО «ЦААУ» — Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» Ивана Силецкого, но после погашения долга от претензий отказался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Казметрострой» создано через акционирование муниципального предприятия, его учредителем стал комитет имущественных и земельных отношений исполкома столицы Татарии. Уставный капитал компании превышает 1,4 млрд рублей, среднесписочная численность сотрудников — более 1 тыс. человек. Гендиректор АО — депутат Госсовета РТ, состоящий в комитете по государственному строительству и местному самоуправлению Марат Рахимов, чей доход по итогам 2018 года составил 11 233 061,2 рубля, что выше чем годом ранее, когда он задекларировал чуть более 10,859 млн рублей.

Среди крупных контрактов казанского метростроителя — станция метро «Дубравная» в Казани, что была открыта в конце августа 2018 года, контракт стоимостью порядка 20 млрд рублей на строительство трёх станций и тоннельных переходов в Москве. Два года назад АО также сделало попытку получить контракт на строительство метро в Ташкенте.