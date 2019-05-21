США, 21 мая, 2019, 04:46 — ИА Регнум. Штурмовик AV-8B Harrier Корпуса морской пехоты США разбился в районе американского Хэйвлока (штат Северная Каролина), говорится в официальном сообщении командования воинской части.

Самолёт AV-8B-Harrier

Сообщается, что пилоту штурмовика удалось катапультироваться из самолета перед крушением. В настоящее время его госпитализировали в медицинский центр Carolina East для обследования. Информации о жертвах и разрушениях среди гражданского населения не поступало. В настоящее время военные оцепили место происшествия и выясняют причины и обстоятельства авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая на авиабазе ВВС США в штате Калифорния разбился истребитель F-16. Сообщалось, что в ходе полета самолет врезался в здание склада. Пилоту удалось благополучно катапультироваться.