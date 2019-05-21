Нижний Новгород, 21 мая, 2019, 04:18 — ИА Регнум. Интересное дело рассмотрел суд в Перевозском районе Нижегородской области — нецензурные оскорбления признали административным правонарушением и теперь мужчине придётся выплатить за оскорбление собственной супруги 1 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Неприличными словами не выражаться!

Событие, лёгшее в основу административного дела, произошло 18 апреля 2019 года в посёлке Центральный. Мужчина в присутствии третьих лиц в грубой нецензурной форме высказался в адрес собственной супруги. Гражданка обратилась с жалобой в Перевозскую межрайонную прокуратуру, где рассказала о брани в свой адрес. От наказания мужчину не спасло даже «родство», супруга добилась возбуждения административного дела по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме»).

Нарушитель закона был привлечён к ответственности, суд признал его виновным во вменяемом правонарушении и оштрафовал на минимальную сумму — 1 тыс. рублей. По вменяемой статье для граждан предусмотрен штраф от одной до трёх тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандальные случаи, связанные с бранью, произошли в мае 2019 года в Ростовской области, где чиновник из администрации города Каменска-Шахтинского, обматеривший посетителя, получил лишь выговор. А в Тверской области в августе 2018 года глава одного из районов вступил в перепалку с местными жителями, нецензурно обругав их.

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