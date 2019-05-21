Триполи, 21 мая, 2019, 04:09 — ИА Регнум. Более 510 человек погибли в результате боестолкновений в районе ливийской столицы Триполи за прошедшие полтора месяца, сообщает портал Afrigatenews со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Al Jazeera English Ливия

По данным ВОЗ, за время боев под Триполи, по состоянию на 19 мая, погибли не менее 510 человек, еще 2 467 получили ранения. Ранее ВОЗ сообщала о 454 погибших и 2 154 раненых, а также о 60 тысячах беженцев, покинувших свои дома в ливийской столице.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая спикер Палаты представителей Ливии (парламента, действующего на востоке страны) Агиль Салех заявил, что пока невозможно назвать сроки завершения военной операции в Триполи. По его словам, военные опасаются за безопасность мирных жителей, однако пока не собираются прекращать операцию.