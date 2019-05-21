Нижний Новгород, 21 мая, 2019, 04:00 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Нижнего Новгорода было возбуждено после проверки сведений о регистрации в квартире, которая ей принадлежит, десяти иностранных мигрантов. Выяснилось, что постановка на учёт была фиктивной, и теперь горожанке грозит крупный денежный штраф или же реальный срок, предусмотренный по вменяемой статье УК РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело

Надзорное ведомство проверило сведения о том, что в многофункциональный центр за семь месяцев 2018 года неоднократно обращалась собственница квартиры на улице Даргомыжского, поставившая на учёт как по месту пребывания десять иностранных мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Проверка подтвердила, что регистрация была фиктивной и предоставлять жильё для проживания зарегистрированным гражданам женщина не планировала. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»). Расследование продолжается, по вменяемой статье предусмотрен штраф от 100 до 500 тыс. рублей, а также принудительные работы и реальное лишение свободы на срок до трёх лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года жительница Тюменской области была оштрафована на 150 тыс. рублей за фиктивную регистрацию сразу 430 иностранных мигрантов. Она оформила их по адресу своей квартиры менее чем за один год.

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А в Екатеринбурге в прошлом году обнаружили квартиру на улице Баумана, где и вовсе было зарегистрировано почти 7 тыс. иностранных «гостей», которые никогда по этому адресу не проживали.

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