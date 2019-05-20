Москва, 21 мая, 2019, 02:58 — ИА Регнум. Представители Австрии отказались предоставить площадку для экспертов клуба «Валдай», заявил председатель Совета Фонда поддержки и развития клуба Андрей Быстрицкий, передает телеканал «Звезда».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Австрии

Он сообщил, что представители австрийской Академии национальной обороны и безопасности заявили об отказе предоставить площадку для заседаний клуба.

«Уверен, что для этого много внутриполитических причин, и это не имеет никакого отношения к России», — заявил Быстрицкий.

Быстрицкий добавил, что полной отмены заседаний не будет — мероприятие проведут в гостинице Grand Wien после организационных изменений. Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский предположил, что отказ австрийских представителей, вероятно, связан с внутриполитическим кризисом в Вене.

Напомним, VI Европейская конференция международного клуба «Валдай» будет проводиться 21 мая в Вене. На мероприятии участники обсудят проблему многосторонней дипломатии между Россией и ЕС.