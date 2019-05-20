Вашингтон, 21 мая, 2019, 02:49 — ИА Регнум. Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.

Kārlis Dambrāns Эмблема Huawei

Сообщается, что Huawei выдана 90-дневная временная лицензия, позволяющая вести ограниченную деятельность в США. Эта лицензия будет действовать с 20 мая по 19 августа 2019 года. Также временная лицензия снимает ряд ограничений для китайской корпорации на закупку товаров в Соединенных Штатах. Отмечается, что действие лицензии не распространяется на договоры, заключенные уже после введения ограничений в США против Huawei.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ заявили о временном ослаблении ограничений в отношении Huawei. По данным источников, американский минторг выдаст временную лицензию, которая позволит ряду физических лиц и компаний использовать оборудование Huawei и поддерживать работоспособность своих сетей.