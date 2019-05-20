Краков, Польша, 21 мая, 2019, 02:39 — ИА Регнум. Сразу шесть детей родились у жительницы Кракова, передает TVN24.

Новорожденный

Уточняется, что на свет появились два мальчика и четыре девочки, которые сейчас находятся в инкубаторах из-за маленького веса.

Самый маленький из близнецов весит 890 г, самый большой — 1 300 г, сообщает Associated Press. 29-летняя мать чувствует себя хорошо.

Для Польши рождение у одной женщины сразу шестерых детей является рекордом. В мире таких случаев тоже немного. Известен случай рождения шестерых детей у 30-летней жительницы города Беневенто (Италия) в октябре 2010 г.