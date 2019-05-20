Нью-Йорк, США, 21 мая, 2019, 02:06 — ИА Регнум. Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба в американском Нью-Йорке, где располагается офис корпорации General Electric, сообщает пресс-служба пожарного департамента города на своей странице в Twitter.

Elisa Rolle Здание General Electric

«Внимание всем пожарным расчетам — на Лексингтон-Авеню 570 пожар на 23-м этаже», — говорится в сообщении.

Подробностей произошедшего, а также данных о пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в столице Азербайджана Баку произошел пожар на последнем этаже 130-метрового небоскреба Trump Tower. Отмечалось, что пожар в здании вспыхивал дважды за сутки.