Братислава, 21 мая, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Рейсовый автобус, в котором находились преимущественно дети, врезался в один из частных домом на северо-западе Словакии, пострадали 19 человек, передает Словацкое радио.

Stlemur ДТП с участием автобуса

Сообщается, что авария произошла в городе Жилина. Автобус, перевозивший школьников домой после занятий, выехал за пределы дороги и врезался в стену одного из частных домов. В автобусе на момент аварии находились 40 пассажиров. В результате ДТП пострадали 19 человек, из них десять были отправлены в больницу города Жилины, остальных отправили в больницу в город Чадца.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Японии автобус наехал на воспитанников одного из детских садов. В результате столкновения пострадали 13 детей в возрасте от двух до трех лет, а также двое сопровождающих.