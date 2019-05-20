Киев, 21 мая, 2019, 01:53 — ИА Регнум. Кандидатуру нового премьер-министра Украины должен предложить украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявил Владимир Гройсман, украинский премьер-министр, на телеканале ICTV.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента

Комментируя своё решение уйти в отставку, Гройсман заявил, что новый президент «должен срочно внести кандидатуру на пост премьер-министра». По его мнению, это нужно обсуждать на ближайшей встрече с главами парламентских фракций в Верховной раде.

Напомним, Зеленский стал президентом Украины 20 мая. В этот же день Гройсман объявил о своей отставке. Он адресовал Раде заявление о том, что покидает пост главы правительства.