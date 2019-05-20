Вышний Волочек, Тверская область, 21 мая, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Утром 20 мая стало известно, что территория вышневолоцкого деревообрабатывающего предприятия Siberian Floors подверглась очередному нападению. Именно так выглядели мероприятия, которые проводились сотрудниками местного Следственного комитета (СК). Накануне, после очередного уголовного дела, возбуждённого против владельца фабрики Анатолия Кушнира, и фактического штурма территории предприятия силами вышневолоцкого СК, производственные помещения были опечатаны. ИА REGNUM уже сообщало о том, что это было сделано без соответствующих документальных оснований. Эти действия странным образом совпадали со стратегией рейдеров, которые с целью захвата Siberian Floors пытались обанкротить этого лидирующего отечественного экспортёра в сегменте люксовых натуральных половых покрытий.

Sledcom.ru Сотрудник Следственного комитета

Очередной визит вышневолоцких правоохранителей также проходил без соответствующих бумаг и понятых. Более того, следователи открыто взаимодействовали с теми, кого владелец предприятия открыто обвиняет в рейдерстве. В интервью корреспонденту ИА REGNUM Роману Газенко адвокат Владимир Брегадзе прокомментировал происходящее:

«Следователь Баграмян в сопровождении посторонних лиц пытался безосновательно и абсолютно беззаконно проникнуть на территорию производственного предприятия А. Кушнира. Со слов следователя, это было необходимо сделать для распечатывания помещений и фактического изъятия дорогостоящего оборудования.

Я долго добивался от следователя, в рамках какого именно процессуального действия будет происходить фактическое изъятие оборудования, на что был получен ответ, что никаких документов предоставляться и составляться не будет. Изъятие и демонтаж оборудования предполагалось провести силами третьих лиц, которые не имеют никакого отношения к расследуемому делу! Синхронно с действиями следователя к периметру территории третьими лицами была подогнана тяжёлая автомобильная техника. Следователь игнорировал мои доводы о незаконности происходящего и упорно добивался возможности запустить на территорию предприятия этих лиц. На мой вопрос, кем являются эти господа, был получен ответ, что они являются представителями потерпевшего и хотят присутствовать при изъятии данного оборудования. В долгих спорах со следователем на предмет того, что любое следственное действие должно быть надлежащим образом зафиксировано в соответствии с УПК, мне удалось убедить его в этом самоочевидном факте. Он согласился, после удалился в СК за соответствующими протоколами. Через час ожидания следователя Баграмяна сотрудники охраны предприятия сообщили Анатолию Кушниру о приезде второго следователя СК, госпожи Терентьевой. Она сообщила, что намерена распечатать ранее опечатанные производственные помещения и изъять оборудование, при этом она уже была готова составить протокол осмотра происшествия. Терентьева также просила запустить неизвестных лиц на территорию производственных посещений, якобы представителей потерпевших. В итоге «осмотр места происшествия» и изъятие оборудования следователь начала производить при участии меня, А. Кушнира, охраны предприятия, оперативных сотрудников МВД и представителей «потерпевших». При составлении протокола следователь неоднократно и нервно отвлекалась на звонки. Составление протокола осмотра подходило к концу, когда Терентьева после очередного звонка сообщила, что в рамках данного осмотра будет изъято не только оборудование, но и всё имущество, которое находится во всех производственных помещениях предприятия, а это сотни тонн продукции из дерева!»

По информации, имеющейся у ИА REGNUM, эти действия внезапно прекратились. Готовые к погрузке грузовики разъехались, следственная бригада СК покинула территорию предприятия. Вероятнее всего, на это повлияло личное вмешательство в происходящее тверского бизнес-омбудсмена Антона Стамплевского, с которым уже в процессе начавшегося незаконного изъятия оборудования связался адвокат А. Кушнира Владимир Брегадзе. Эта информация уточняется. В материале ИА REGNUM на эту тему «Операция захвата Siberian Floors продолжается» экономист Михаил Делягин указал на необходимость руководству Тверской области обратить пристальное внимание на этот конфликт. Он заявил:

«То, что в качестве обеспечительной меры используется фактическая остановка производства, означает блокирование бизнеса и его разрушение. Это — типичный рейдерский подход: чтобы захватить предприятие, его нужно обанкротить. Для захватчиков ценность предприятия — это его оборудование. Что такое организация производства, рейдеры не знают и знать не хотят. У них примитивное мышление — обрушить бизнес, получить станки по цене металлолома плюс взятки».

Развитие ситуации полным образом иллюстрирует эти слова. И требует немедленного подключения к восстановлению законности Тверской областной прокуратуры. Как минимум чтобы ответить на вопрос, не является ли по факту незаконное изъятие чужой собственности вооружёнными лицами в присутствии потерпевшего разбоем по предварительному сговору. Или превышением полномочий.