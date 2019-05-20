Вашингтон, 21 мая, 2019, 01:33 — ИА Регнум. Выступление российского постпреда в Совете Безопасности ООН Василия Небензи дважды было прервано британским представителем, Джонатаном Алленом, на созванном по Украине заседании 20 мая.

Russiaun.ru Василий Небензя

Во время обсуждения в СБ ООН инициативы России созвать заседание об украинском законе о государственном языке Небензя объяснял, почему такое обсуждение Москва считает необходимым. Это связано, отметил российский постпред, с тем, что Киев ввёл «языковую инквизицию».

В этот момент Аллен потребовал дать ему слово, в чём ему было отказано. Но он спустя короткое время снова прервал выступление Небензи, аргументировав это тем, что российский представитель якобы воспользовался процедурным правом и проводит полноценное выступление.

Комментируя этот демарш, Небензя назвал его «попыткой ввести цензуру в Совете Безопасности ООН».

Напомним, Россия инициировала обсуждение в СБ ООН украинского закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятого в конце апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская инициатива была заблокирована, поскольку шесть стран высказались против: помимо Британии, такую позицию заняли Соединённые Штаты, Германия, Франция, Бельгия и Польша.