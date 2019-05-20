Вашингтон, 21 мая, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Число зафиксированных случаев заболевания корью в Соединенных Штатах с начала 2019 года по 17 мая составило 880 человек, говорится в докладе Центров по контролю над заболеваниями США.

rcsb.org Вирус кори

Сообщается, что данный показатель является самым высоким за прошедшие 25 лет — с 1994 года. Отмечается, что за неделю с 10 по 17 мая был зафиксирован 41 случай заболевания корью.

По данным центра, вспышки заболевания корью наблюдаются в 24 штатах, в том числе в Нью-Йорке, Джорджии, Вашингтоне и Калифорнии. По мнению экспертов, они связаны с переездом в США лиц из других стран, в частности, из Израиля, Украины и Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля миндзрав США назвал вспышку заболеваемости корью крупнейшей в стране за прошедшие 25 лет. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично призвал жителей страны делать прививки от кори как можно скорее.