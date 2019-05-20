Кишинёв, 21 мая, 2019, 01:09 — ИА Регнум. На прошедшей в Киеве 20 мая инаугурации президента Владимира Зеленского Молдавию представлял глава МИД Тудор Ульяновский. Как передает ИА REGNUM, на церемонию приглашали премьера Молдавии Павла Филипа, но тот не поехал, сославшись на плохое здоровье.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

А президента Молдавии Игоря Долона в Киев не пригласили. Вместе с тем советник Додона по вопросам внешней политики Аурел Чокой заявил, что в этом виноват прежний президент Украины Петр Порошенко. Именно по его команде украинский МИД якобы готовил списки гостей. Чокой подчеркнул, что у Додона и Зеленского перед инаугурацией состоялся «дружеский, конструктивный и плодотворный телефонный разговор», и они договорились о личной встрече, правда, дату не назвали.