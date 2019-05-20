Лондон, 21 мая, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Посольство Эквадора в Лондоне начало передачу личных вещей основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Соединенным Штатам, сообщает сайт WikiLeaks.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

Сообщается, что самому Ассанжу и представителям ООН не разрешили присутствовать при передаче вещей. Личное имущество основателя WikiLeaks включает в себя электронное оборудование, юридические и медицинские документа, а также рукописи Ассанжа. Портал уже осудил изъятие вещей и назвал его нарушением законов, защищающих юридическую конфиденциальность.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая эквадорские власти заявили о намерениях выдать личные вещи Ассанжа Соединенным Штатам. Подчеркивалось, что 20 мая сотрудники димписсии обыщут комнату, в которой жил основатель портала WikiLeaks, а затем передадут его личные вещи в США.