Киев, 21 мая, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Заявление об отставке Владимира Гройсмана с поста украинского премьер-министра опубликовал его пресс-секретарь Василий Рябчук в Facebook.

Скриншот facebook.com / Василий Рябчук Заявление Владимира Гройсмана об отставке

В заявлении Гройсмана сообщает, что просит принять его отставку «согласно части второй статьи 115 конституции Украины». Бумага адресована Верховной раде.

Напомним, 20 мая официально в должность президента Украины вступил Владимир Зеленский. Он распустил Верховную раду.

В свою очередь Гройсман на пресс-конференции сообщил, что возглавляемое им правительство слагает полномочия перед новоизбранным парламентом, а не перед новоизбранным президентом.

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