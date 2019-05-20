Заявление Гройсмана об отставке размещено в соцсетях
Киев, 21 мая, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Заявление об отставке Владимира Гройсмана с поста украинского премьер-министра опубликовал его пресс-секретарь Василий Рябчук в Facebook.
Скриншот facebook.com / Василий Рябчук
Заявление Владимира Гройсмана об отставке
В заявлении Гройсмана сообщает, что просит принять его отставку «согласно части второй статьи 115 конституции Украины». Бумага адресована Верховной раде.
Напомним, 20 мая официально в должность президента Украины вступил Владимир Зеленский. Он распустил Верховную раду.
В свою очередь Гройсман на пресс-конференции сообщил, что возглавляемое им правительство слагает полномочия перед новоизбранным парламентом, а не перед новоизбранным президентом.
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