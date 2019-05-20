Воронеж, 21 мая, 2019, 00:08 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев посетит Воронеж с рабочей поездкой 21 мая, передает корреспондент ИА REGNUM. Как ожидается, Медведев проведёт заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. В заседании примут участие заместитель председателя правительства Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, представители органов исполнительной власти, главы регионов, руководители профильных предприятий и организаций.

Special.goverment.ru Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев также примет участие в Форуме сельских депутатов, который состоится в Воронеж под эгидой «Единой России». В рамках форума планируется обсудить вопросы социального развития села и проект государственной программы «Развитие сельских территорий», подготовленный министерством сельского хозяйства РФ по поручению президента России Владимира Путина. Участие в форуме примут более 250 человек, в том числе депутаты сельских поселений Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей: фермеры, учителя, врачи, соцработники.

Кроме того, в программе поездки — приём граждан в региональной общественной приёмной председателя партии, посещение ряда социальных объектов Воронежской области, встреча с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

Напомним, разработать и утвердить государственную программу Российской Федерации по развитию сельских территорий правительство РФ должно до 1 июня 2019 года. Основными целями проекта госпрограммы являются: сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не менее 25,3% в 2025 году; достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80% в 2025 году; повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50% в 2025 году. В числе задач — снижение уровня сельской бедности; содействие в повышении уровня занятости сельского населения; создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях и другие.

Отметим, что программа визита главы российского правительства активно обсуждается в воронежским СМИ последние несколько дней. В частности, журналисты вспомнили, что в свой прошлый визит в Воронеж, в феврале 2015 года, премьер неожиданно заглянул в один из воронежских магазинов, где проинспектировал ассортимент, цены и пообщался с продавцами.