Набережные Челны, Татарстан, 20 мая, 2019, 23:53 — ИА Регнум. До настоящего времени с завода Ford Sollers в Набережных Челнах уволили 256 человек. Все сотрудники ушли с предприятия по соглашению сторон, заявила директор городского центра занятости Татьяна Быданова.

Autoportal.tatar Сборочный цех Ford Sollers

Она полагает, что все уволенные трудоустроились самостоятельно, поскольку в центр из бывших работников никто не обращался.

«Только три женщины обратились к нам за консультацией», — цитирует главу центра занятости «Бизнес-online».

По мнению мэра города Наиля Магдеева, благодаря тому, что работает ТОСЭР, уволенные смогли найти новые рабочие места.

«Мы не зря прогнозировали, что резиденты ТОСЭРа расхватают работников Ford Sollers как горячие пирожки. Трудно представить, куда пошли бы 850 человек, которые высвободятся с Ford Sollers, если в городе бы не было ТОСЭРа», — отметил градоначальник. По его словам, за последние три года создано около 4 тыс. новых рабочих мест, «малые предприятия практически поглотили волну увольнений».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта компания Ford официально объявила о закрытии заводов в Набережных Челнах (Татария) и Всеволожске Ленинградской области, на которых проводилась сборка легковых моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport. Также закрытию подлежит и завод в Елабуге, где производились кроссоверы Kuga и внедорожники Explorer.

При этом марка не покинет российский рынок полностью — бренд сосредоточится на сервисном обслуживании легковых моделей и продажах легкого коммерческого транспорта (на заводе в Елабуге планируется сохранить производство фургонов Ford Transit).

Производство легковых машин марки Ford в России будет полностью остановлено к концу июня 2019 года.