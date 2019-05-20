Ереван, 20 мая, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Исключено, чтобы между Арменией и Нагорным Карабахом была напряженность, а если возникают подобные моменты, мы обязаны сделать всё и преодолеть этот момент. Об этом заявил президент Нагорного Карабаха Бако Саакян, который сегодня, 20 мая, провёл в Национальном собрании Армении встречу с фракцией правящего блока «Мой шаг».

azatutyun.am Бако Саакян

В то же время, комментируя сегодняшнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он видит в действиях некоторых сил «далеко идущую цель вплоть до провоцирования заговорщической войны, сдачи некоторых территорий и возложения ответственности за произошедшее на правительство Армении», Бако Саакян отметил, что у него нет информации о том, что есть силы и деятели, планирующие изменнические действия.

«Если есть такие деятели и такие силы, мы обязаны выявить этих людей, и если есть такие цели, естественно, я тоже квалифицирую это как измену, — заявил Бако Саакян. — У меня нет сведений о том, что есть такие силы и есть такие деятели, которые подготавливают такие изменнические действия» (цитата по azatutyun. am).

Ключевой обвиняемый по делу «1 марта», второй президент Армении Роберт Кочарян, которому предъявлены обвинения в насильственном изменении конституционного строя и в получении взятки в особо крупном размере, 18 мая решением суда был освобожден из-под ареста. За экс-президента поручились нынешний и бывший руководители Нагорного Карабаха, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, заплатив также 1 млн драмов (более 2 тыс. долларов).

Обращаясь к этому ходатайству, Бако Саакян сказал, что они не преследовали цель вызвать напряженность, наоборот, пытались ослабить эту напряженность и этим вовсе не поставили под сомнение судебный процесс.

На следующий день после освобождения Кочаряна из-под ареста премьер-министр Никол Пашинян призвал своих сторонников 20 мая, с 08:30 заблокировать двери всех судов, а также сообщил, что в 12:00 в правительстве выступит с заявлением о ситуации в судебно-правовой системе. Выступая на созванном в правительстве совещании, Пашинян заявил, что «пришло время для осуществления оперативного вмешательства в судебную систему». В ходе этого же совещания Пашинян затронул также тему отношений Армении и Карабаха, отметив, что она косвенно связана с судебным процессом в отношении Кочаряна.

Лидер Карабаха оставил без ответа вопрос о том, говорил ли он или встречался с Робертом Кочаряном после освобождения последнего из-под стражи.