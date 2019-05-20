Киев, 20 мая, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Новый президент Украины Владимир Зеленский, 20 мая официально вступивший в должность главы государства, подписал первый указ, возложив на себя обязанности Верховного главнокомандующего.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Текст указа опубликован 20 мая на официальном сайте президента Украины.

«В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины», — указано в тексте документа.

Напомним, Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины, набрав втрое больше голосов, чем его предшественник и конкурент Пётр Порошенко.