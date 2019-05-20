Власти Египта освободили семерых лидеров оппозиции
Каир, 20 мая, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Суд в Египте принял решение выпустить на свободу семерых ранее арестованных лидеров оппозиции, 20 мая передает агентство Reuters.
Al Jazeera English
Протесты в Египте
В числе деятелей оппозиции, выпущенных на свободу, бывший посол Египта Масум Марзук, академик Яхья Казаз и активист Раед Салама.
Тем не менее в отношении оппозиционеров продолжается расследование по обвинению в поддержке террористической организации.
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