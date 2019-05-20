Нью-Йорк, США, 20 мая, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединённых Наций отказался голосованием вносить в повестку заседания вопрос о законе о государственном языке на Украине. Решение было принято сегодня, 20 мая.

Neptuul Совбез ООН

За внесение этого вопроса в повестку дня проголосовали пять стран, против — шесть, воздержались — четыре. Таким образом, вопрос не был внесён в повестку дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае бывший президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Данный закон предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни Украины.

Данный закон был принят Верховной радой в апреле 2019 года, оппозиция пыталась остановить его подписание, но безуспешно.