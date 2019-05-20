Хмеймим, Сирия, 20 мая, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин сообщил журналистам подробности попытки нападения боевиков на российскую авиабазу Хмеймим, произошедшей 19 мая.

Mil.ru На авиабазе Хмеймим

По информации российского Центра, нападение было предпринято боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Около 20:00 19 мая с территории зоны деэскалации «Идлиб» боевики выпустили по российской авиабазе шесть реактивных снарядов. Одновременно два беспилотных летательных аппарата пытались приблизиться к базе Хмеймим.

Реактивные снаряды были выпущены из установки залпового огня, место расположения которой было быстро установлено, и по ней был нанесён точечный удар ВКС.

Беспилотники и реактивные снаряды были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы. Никто из российских военнослужащих при этом не пострадал.