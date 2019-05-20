Москва, 20 мая, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина за рулём автомобиля сбил ребёнка вечером 20 мая в московском районе Ясенево. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Как уточняется, инцидент произошёл в районе дома №48 по Литовскому бульвару.

«Неизвестный на чёрном Volkswagen сбил ребёнка и скрылся с места аварии», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что на месте происшествия работает полиция, для розыска водителя в столице введён план «Перехват». Подробностей о состоянии ребёнка не приводится.