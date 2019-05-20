Эр-Рияд, 20 мая, 2019, 22:50 — ИА Регнум. ПВО Саудовской Аравии перехвачены две ракеты, выпущенные с территории Йемена по провинции Мекка, 20 мая передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Саудиты заявляют, что обстрел совершен йеменскими хуситами и производился ракетами иранского производства.

В результате обстрела не было жертв и разрушений. Хуситы не комментировали информацию о ракетном ударе.

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