Казань, 20 мая, 2019, 22:40 — ИА Регнум. В ледовом дворце «Татнефть Арена» в Казани состоялась торжественная церемония открытия финального этапа VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Worldskills.ru Участниками финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани станут 1513 конкурсанта

После парада участников чемпионата гостей церемонии приветствовал глава Татарии Рустам Минниханов. Он отметил, что данные состязания — генеральная репетиция перед августовским мировым чемпионатом WorldSkills.

«Победители будут защищать интересы нашей страны на мировом чемпионате WorldSkills. Уверен, что чемпионат на площадке «Казань Экспо» пройдет достойно», — заявил Минниханов.

Глава республики поблагодарил оргкомитет конкурса, который в жесткой конкуренции в 2015 году определил Казань местом проведения чемпионата мира по профессиональному мастерству.

«Не все из вас станут чемпионами, но в нашей республике всегда будут вам рады. Вы самые долгожданные и нужные гости», — обратился Минниханов к участникам чемпионата, пожелав честной и бескомпромиссной борьбы.

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Участников состязаний также приветствовал президент международной организации WorldSkills International Саймон Бартли.

«Чемпионат WorldSkills впервые в истории проводится в России. Мы, так же, как и вы, чрезвычайно рады, что совсем скоро в Казани состоится мировой чемпионат по профессиональному мастерству», — заключил он.

Перед заключительным концертом в рамках церемонии эксперт Александр Яковец и конкурсантка Милена Торсукова произнесли клятвы о честном судействе и четной борьбе.

Чемпионат WorldSkills призван популяризировать рабочие специальности, его начали проводить в Италии в 1946 году. За годы работы к нему присоединились 80 стран, в том числе и Россия, которая стала участником с 2012 года.

Напомним, финал национального чемпионата будет проходить с 20 по 23 мая. В нем примут участие 1513 конкурсантов, из них — 152 иностранных представителя, 363 конкурсанта-юниора. Соревнования состоятся по 91 компетенции, помимо этого, намечены 23 компетенции блока Future Skills. Юниоры будут соревноваться по 48 компетенциям. Возраст конкурсантов — от 16 до 22 лет, они являются студентами профессиональных образовательных учреждений.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани на площадке международного выставочного комплекса Kazan Expo с 22 по 27 августа.

В предстоящем чемпионате планируют принять участие около 1,6 тыс. молодых специалистов из более чем 60 стран, они будут соревноваться по 56 компетенциям.