Лондон, 20 мая, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Нефть марки Brent ушла в минус после кратковременного роста выше $73 за баррель, 20 мая передаёт агентство Reuters.

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В то же время нефть WTI пока находится в хорошем плюсе — с начала сессии марка подорожала более чем на 0,5%.

В настоящий момент нефть Brent снизилась на 15 центов (0,21%), до $72,06 за баррель. Нефть WTI выросла на 41 цент (0,65%), до $63,33 за баррель.

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