Краснодар, 20 мая, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края, а также начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации краевого минсельхоза подозреваются в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве, сообщили 20 мая в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, чиновники вымогали у женщины — председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива — 4 млн рублей за помощь в получении гранта. Как считают следователи, начальник управления малых форм хозяйствования данного министерства предложил женщине содействие в получении гранта на развитие материально-технической базы (гранты предоставлялись в рамках конкурса) за взятку, которую она должна была передать заместителю министра сельского хозяйства — председателю конкурсной комиссии. О требовании женщина сообщила в правоохранительные органы.

30 апреля руководитель управления встретился с заявителем и получил от женщины четыре миллиона рублей, а вечером того же дня передал их начальнику — заместителю министра сельского хозяйства. После этого оба были задержаны.

Отметим, что информация о задержании чиновников появилась в СМИ неделей ранее, правда, речь шла о взятке в три миллиона рублей.