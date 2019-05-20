Ростов-на-Дону, 20 мая, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Новый порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Ростова-на-Дону собираются принять депутаты муниципального парламента 21 мая. С проектом документа уже можно ознакомиться на официальном сайте мэрии. Согласно вносимым поправкам, нового сити-менеджера будут искать до осени.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Ожидается, что конкурс состоится 11 октября. Документы от претендентов на руководящий пост комиссия будет принимать для изучения с 23 по 27 сентября. Затем кандидаты пройдут своеобразный экзамен в виде собеседования и теста, состоящего из 30 вопросов.

Как и прежде, в состав конкурсной комиссии войдут пять человек, одобренных городской думой, ещё пять — назначенных ростовским губернатором Василием Голубевым.

ИА REGNUM напоминает, что кресло главы ростовской администрации в конце апреля текущего года покинул ставленник донского губернатора Виталий Кушнарёв. О причинах своего решения теперь уже бывший сити-менеджер не рассказал.

В настоящее время областным центром руководит Алексей Логвиненко. Незадолго до ухода Кушнарёва он занял пост первого заместителя главы ростовской администрации.

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