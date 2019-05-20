Женева, Швейцария, 20 мая, 2019, 22:13 — ИА Регнум. США поддерживают участие делегации Тайваня в качестве наблюдателей на ежегодном саммите Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 20 мая передаёт агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«Мы поддерживаем, чтобы Тайвань сохранил статус, который он имел ранее здесь, на Всемирной ассамблее здравоохранения. Важно, чтобы 23 миллиона человек имели право голоса», — заявил журналистам в Женеве министр здравоохранения США Алекс Азар.

С требованием запрета на участие делегации Тайваня в саммите ВОЗ ранее выступил Китай. Пекин не признает суверенитет Тайваня и сопротивляется его участию в международных организациях.

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