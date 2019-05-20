Ижевск, 20 мая, 2019, 22:11 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал условия концессионного соглашения, заключенного предыдущим правительством республики и ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК), в рамках которого были построены мостовые переходы через реки Кама и Буй. По мнению Бречалова, эта финансовая модель — «кабальная для республики».

Allbeton.ru Мост через Каму

«На мой взгляд, финансовая модель не летит. Я обозначил эту проблему уже перед всеми. Недавно была встреча с вице-премьером России Акимовым, где я достаточно жестко обозначил нашу позицию, что нужно либо менять концессионера и делать реальную финансовую модель со снижением тарифов, или, письмо мы подготовили, взять эту дорогу вместе с мостом в федеральную собственность», — высказался глава региона, назвав заключенное соглашение «интересным».

Он считает, что необходимо разбираться в том, кто подписывал это соглашение «кабальное для республики».

Бречалов отметил, что низкие показатели трафика не позволяют концессионеру получать прибыль от объекта и вынуждают власти Удмуртии платить компенсацию, а происходит это из-за высокой стоимость проезда по мостам — от 450 до 2,1 тыс. рублей, а также в связи с подъездом со стороны Башкирии, который требует капитального ремонта.

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«Если и дальше не будет модель лететь, то нам выставят счет на 13 млрд руб. В соглашении это написано. Кто это делал, тот настоящий преступник. Извините за грубое слово, но это не про Удмуртию было соглашение. Это либо про чьи-то там интересы, либо про личные»,— цитирует Бречалова «Коммерсантъ-Ижевск».

Глава Удмуртии заверил, что будет поднимать вопрос об условиях концессии на всех уровнях.

«Мы обратились в Сбербанк, Сбербанк считает, пусть ВТБ пересчитывает. Можно было просто взять долгосрочный кредит в том же ВЭБ, бюджет Удмуртской Республики бы платил и у нас была бы бесплатная дорога, но у нас есть соглашение, подписанное моим предшественником. Мы ищем другие способы и варианты, но нужен финансовый партнер для перезагрузки проекта», — считает Бречалов.

При этом в Сбербанке отказались от комментариев, а в ВТБ отметили, что такое предложение не поступало.

По данным издания, в настоящее время 41,5% доли в ООО «РИК» через ООО «Оператор скоростных автомагистралей» и ООО «Инфраструктурные инвестиции холдинг» принадлежат ВТБ в лице «ВТБ Инфраструктурные инвестиции» и «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би». 12,75% принадлежит непосредственно ООО «РИК». 21,25% и 24,5% принадлежат соответственно оффшорным компаниям «Туснелда Корпорейшн Лимитед» (Белиз) и «Келстено Менеджмент Лимитед» (Кипр).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект строительства мостовых переходов через Каму и Буй был запущен в октябре 2013 года, когда было подписано концессионное соглашение. Стоимость строительства оценивалась в 14 млрд рублей. По концессионному соглашению более 10 млрд рублей — средства инвестора, 2,5 млрд рублей — средства инвестиционного фонда РФ и около 1,3 млрд рублей — средства бюджета Удмуртии. В соответствии с соглашением после завершения строительства объект передается концессионеру — ООО «Региональная инвестиционная компания» на 49 лет для взимания платы. Однако в случае недостаточного сбора средств компенсировать выпадающие доходы необходимо из республиканского бюджета.

Удмуртия по итогам года выплачивает компенсацию выпадающих доходов концессионера в размере 450 млн рублей, поскольку при расчете трафика предполагалось, что по мосту будут ежедневно проезжать около 3 тыс. единиц транспорта, а в реальности переправой пользуются только 2 тыс. машин.

В 2017 году Бречалов называл Камский мост «проектом будущего», но в то же время он предполагал, что мосты могут стать дополнительной нагрузкой для регионального бюджета в связи с ошибками в расчетах по прогнозному графику.

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В августе 2018 года министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев говорил, что основным препятствием для роста трафика является плохое состояние дороги после проезда мостов — 13-километровый участок в сторону Нефтекамска в Башкирии, 6 км которого — грунтовая дорога. До этого глава управления дорожного хозяйства Башкирии Денис Петраковский говорил, что большую часть ремонта дороги планируется выполнить в 2018 году, на эти цели уже выделено 90 млн рублей. Закончить работы власти Башкирии планируют в 2019 году.

При запуске проекта крайним сроком выхода на прибыль назывался 2020 год.

Со строительством мостов связано уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2014—2016 годах обвиняемый получил от представителей организаций, которые вели строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.