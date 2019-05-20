Тегеран, 20 мая, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф призвал президента США Дональда Трампа воздержаться от угроз и проявить уважение к Ирану, 20 мая передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Никогда не угрожайте иранцам. Попробуйте уважение — это работает», — заявил Зариф в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 мая Трамп заявил в «Твиттере», что «если Иран хочет воевать» с США, то это станет его «официальным концом».

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