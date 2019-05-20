Киев, 20 мая, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Официально вступивший в должность новый президент Украины Владимир Зеленский лично встретился с послами иностранных государств, сообщает 20 мая пресс-служба украинского президента.

Gov.ua Встреча с иностранными делегациями

В ходе переговоров с иностранными послами новый президент Украины выразил им благодарность за «борьбу с российской агрессией». При этом Зеленский заявил, что «российская агрессия» является главной проблемой для страны.

«Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина — демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное — в борьбе с российской агрессией», — цитирует Зеленского пресс-служба президента Украины.

Напомним, речи о «российской агрессии» официальный Киев ведёт с весны 2014 года. При этом Украина до сих пор не объявила «агрессору» войну и даже не ввела военное положение.