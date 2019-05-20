Вашингтон, 20 мая, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Правительство США заявило, что беспилотники, произведённые в Китае, представляют угрозу национальной безопасности страны, 20 мая передаёт агентство Reuters.

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«Беспилотные авиационные системы китайского производства» вызывают «серьезную обеспокоенность» министерства национальной безопасности США.

Согласно заявлению министерства, дроны китайского производства могут «доставлять информацию из США на территорию авторитарного государства», и «разведслужбы могут получать беспрепятственный доступ к этой информации».

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