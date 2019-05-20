Нью-Йорк, США, 20 мая, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Фондовый рынок США продолжает снижаться из-за новых санкций американского правительства против китайской компании Huawei, 20 мая передаёт агентство Reuters.

VistaCraft Huawei

К середине дня торгов индекс Dow Jones снизился на 81,38 пункта (0,32%), до 25 682,62 пункта, индекс S&P 500 снизился на 15,54 пункта (0,54%), до 2843,99 пункта, индекс Nasdaq снизился на 95,85 пункта (1,23%), до 7720,43 пункта.

«Больнее» всего ограничения против Huawei ударили по «высокотехнологичному» сектору. Многие американские производители программного обеспечения и микрочипов являются поставщиками китайской корпорации.

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