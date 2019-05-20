Киев, 20 мая, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Новый президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает 20 мая пресс-служба украинского президента.

Gov.ua Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили

Стороны обсудили украинско-грузинские отношения и выразили намерение и далее углублять своё стратегическое партнерство.

«Саломе Зурабишвили пожелала Владимиру Зеленскому успехов на посту Президента Украины», — указано в тексте сообщения.

Напомним, ранее представители Зеленского заявляли о том, что глава Грузии станет первым иностранным президентом, с которым встретится новый украинский президент, официально вступивший в должность 20 мая.