Киев, 20 мая, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Новый президент Украины Владимир Зеленский 20 мая провёл встречу с представителями Белого дома и Конгресса США, прибывшими в Киев для участия в состоявшейся сегодня церемонии его инаугурации. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Gov.ua Встреча с делегацией из США

Как отмечается, в ходе встречи Зеленский поблагодарил американскую сторону за «лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

«США является мощным и очень серьёзным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России», — сказал президент.

Он отметил, что Украине не удастся «самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму», и потому страна нуждается в помощи со стороны Соединённых Штатов»

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.

Сообщается, что с американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.