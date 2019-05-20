Нью-Йорк, США, 20 мая, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) угрожает остановить поставки гуманитарной помощи территориям Йемена, контролируемым хуситами, 20 мая передаёт агентство Associated Press.

Kate Dixon Йемен

Согласно заявлению ВПП ООН, решение может быть принято из-за «негативной роли некоторых лидеров хуситов в районах, находящихся под их контролем».

Главной претензией гуманитарных работников к хуситам, контролирующим большую часть Йемена, остаётся «препятствование распределению гуманитарной помощи».

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