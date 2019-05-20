Калуга, 20 мая, 2019, 20:27 — ИА Регнум. 20 мая в Калуге под председательством главы Калужского региона Анатолия Артамонова состоялось заседание совета при губернаторе области по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».

Пресс-служба правительства Калужской области Калужский губернатор: Проектное финансирование строек защищает граждан

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, а рамках работы совета его участники — главы министерств, профильных ведомств, представители компаний-застройщиков — посетили строящиеся дома в жилом комплексе «Лесной» и «Кречетников парк» в микрорайоне Правобережье областного центра.

Строительство данных комплексов ведут группа компаний «ПИК» и «Капитель».

Группа компаний «ПИК» реализует строительные проекты на территории региона более 10 лет. Основные площадки расположены в Калуге и Обнинске. За последние пять лет в Калуге было сдано девять многоэтажных жилых домов общей площадью — 95,29 тысяч кв. метров. Группа компаний «Капитель» на строительном рынке более десяти лет. В областном центре в настоящее время на Правобережье в стадии реализации проекты общей площадью более 100 тысяч квадратных метров.

Знакомясь с ходом работ, губернатор области Анатолий Артамонов отметил необходимость грамотного формирования планировки будущих жилых микрорайонов. «Большая просьба, рассмотрите возможность строительства подземных парковок, целесообразности строительства дополнительных торговых центров. Учитывая объёмы возводимого жилья здесь, скорее, потребуется строительство детского сада, а не торгового центра», — подчеркнул он.

В ходе заседания совета, участие в котором также приняли представители банковского сообщества, были рассмотрены вопросы развития жилищного строительства на территории региона и переходе на проектное финансирование строительной отрасли, а также перспективы выполнения плановых показателей по вводу жилья в 2019 году.

По словам губернатора Анатолия Артамонова, к 2024 году регион должен «выйти на показатель — миллион квадратных метров жилья в год». «В 2019 году перед нами поставлена задача — ввести в эксплуатацию 760 тысяч квадратных метров жилья. Это меньше, чем в прошлом году», — отметил он.

Глава калужского региона акцентировал внимание на том, что с июля 2019 года строительная отрасль страны должна перейти на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов. Переход на проектное финансирование меняет систему долевого финансирования, когда люди напрямую платили застройщику. Внедряемый с 1 июля механизм предполагает перечисление гражданами средств на эскроу-счета в банки. Внесённые гражданами на эскроу-счета деньги застройщик сможет получить лишь тогда, когда дом будет введён в эксплуатацию, и у людей будут ключи от квартир.

«Для граждан — это большая защита. Застройщики, имеющие хорошую репутацию, также не должны испытывать затруднений при переходе на новую систему. К тому же правительство страны сформировывало необходимые условия для работы в этом году по старой схеме: для завершения строительства нужно иметь 30 процентную строительную готовность дома и 10 процентов проданных квартир. В регионе из 119 проектов 86 подпадают под эти условия. У других застройщиков есть время и возможность обратиться в банк для оформления документов на проектное финансирование», — пояснил Артамонов.

Одновременно с этим, губернатор Анатолий Артамонов отметил: «Учитывая сжатые сроки перехода на новую систему финансирования, нам надо обладать полной и объективной картиной того, насколько активно идёт процесс перехода, какие есть сложности на этом пути, для того, чтобы оперативно принимать соответствующие решения».