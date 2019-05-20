Йошкар-Ола, 20 мая, 2019, 20:17 — ИА Регнум. Доход главы Марий Эл Александра Евстифеева в 2018 году сократился на 1,731 млн рублей по сравнению с предыдущим годом. Декларация о доходах главы республики и его супруги опубликована на официальном портале властей региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mari-el.gov.ru Александр Евстифеев

Так, в 2018 году Евстифеев заработал 4,429 млн рублей против 6,160 млн годом ранее. В собственности руководителя республики — земельный участок площадью 2,314 тыс. кв. м, жилой дом площадью 347,7 кв. м, квартира площадью 132 кв. м, два машиноместа, гараж и баня. В пользовании у Евстифеева находится квартира площадью 146 кв. м. Руководитель республики задекларировал два транспортных средства: автомобиль Merсedes S500 и мотовездеход Honda TRX400FA.

По итогам года в перечень имущества главы Марий Эл добавилась баня, площадь квартиры в пользовании увеличилась — в прошлом году она составляла 60 кв. м, также не было вездехода.

Супруга Евстифеева также заработала на 77 тыс. рублей меньше, чем годом ранее, её доход составил 470,694 тыс. рублей.

При этом супруга руководителя региона владеет двумя земельными участками совокупной площадью 115,9 тыс. кв. м, квартирой площадью 229,7 кв. м, а также боксом. В пользовании супруги Евстифеева те же объекты, которыми владеет глава республики, исключая машиноместа. Ее перечень имущества по итогам года не изменился.

Все объекты недвижимости, которыми владеет семья Евстифеевых, расположены на территории России.