Москва, 20 мая, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Новый президент Украины Владимир Зеленский имеет эффективный инструмент власти в виде возможности привлекать чиновников и депутатов к ответственности за нарушение Конституции страны. Об этом заявил лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Кот напомнил, что Зеленский является гарантом Конституции, а прежде Верховной радой и многими чиновниками решения принимались с нарушением конституционных норм, с нарушением законодательства.

«У него сейчас вся власть в руках. Он может начать абсолютно законно преследовать всех тех, кто принимал антиконституционные решения. Лишать их статуса чиновника, судьи, разбираться и возвращать все деньги, потраченные на них, государству», — сказал Кот.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Михаил Маркелов считает Зеленского политиком, который продолжает идеи, которые декларировал его предшественник Пётр Порошенко.