Киев, 20 мая, 2019, 19:55 — ИА Регнум. В своем первом выступлении президент Украины Владимир Зеленский неожиданно для многих одновременно открыто «наехал» и на Кабинет министров Гройсмана, и на народных депутатов Верховной рады, — заявил в комментарии прессе сегодня, 20 мая, украинский политолог Виктор Небоженко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Это необычно для Украины… Обычно сначала распускается или переформатируется Верховная рада, а потом и Кабмин. Президент Зеленский не может не понимать, что сейчас обиженные элитные порохоботы — народные депутаты и министры — будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя», — заявил эксперт, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Небоженко, возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать.

«И как поведут себя обе силы, трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать. В любом случае новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что через несколько часов после инаугурационных мероприятий премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге сообщил о том, что уходит в отставку с поста главы правительства.

Накануне в своем последнем президентском обращении Петр Порошенко пожелал Владимиру Зеленскому успешного президентства и подтвердил, что, уходя из офиса главы государства, он не уходит из политики.