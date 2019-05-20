Кемерово, 20 мая, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Пожар, охвативший 20 мая здание автосалона Hyundai в Кемерово, полностью потушен, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Полная ликвидация пожара произошла в 18:14 мск.

Напомним, пожар в автосалоне Hyundai на Октябрьском проспекте в Кемерово тушили 14 единиц спецтехники. ГИБДД ограничила движение транспорта на прилегающих улицах.

О пострадавших людях или жертвах информации не поступало.

Специалисты МЧС устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара.