Астрахань, 20 мая, 2019, 19:34 — ИА Регнум. В Астрахани после требований общественников было ликвидировано десять несанкционированных свалок. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свалки

Десять несанкционированных свалок общественники отметили на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка». Одна располагалась в самом центре города, напротив торгового центра «Алимпик» и, по словам активиста, была высотой с двухэтажный дом.

«Данная свалка была обнаружена в ходе совместного рейда с представителями регионального оператора. Поначалу было трудно поверить своим глазам — ее высота достигала второго этажа соседнего здания. И это в самом центре города, напротив крупнейшего торгового центра», — заявил член ОНФ Влад Иванов.

Информацию передали региональному оператору, который пообещал ликвидировать свалку. Мусор с проблемного объекта уже вывезен.

По данным активистов, на территории региона было найдено 407 несанкционированных свалок, и больше половины из них уже ликвидировали.