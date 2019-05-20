Москва, 20 мая, 2019, 19:00 — ИА Регнум. В помещениях московского телецентра «Останкино» прошла проверка из-за анонимного сообщения о готовящемся там взрыве, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на сотрудника экстренных служб Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации агентства, при этом эвакуация сотрудников не проводилась.

Никаких опасных предметов в помещениях телецентра не было обнаружено.

Напомним, 20 мая в Москве телефонные террористы «заминировали» полицейский колледж и восемь школ. Ни в одном случае взрывных устройств обнаружено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, более года назад в 75 из 85 регионов России отмечалась волна анонимных сообщений об угрозе взрывов. Всего из-за этих сообщений было эвакуировано около двух млн человек.