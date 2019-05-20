Калуга, 20 мая, 2019, 17:45 — ИА Регнум. В Калуге 20 мая состоялось совместное заседание комитетов Городской думы под председательством Виктора Борсука. Были одобрены поправки в бюджет города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная часть бюджета увеличивается на 269 миллионов 697 тысяч рублей за счёт безвозмездных поступлений. 219,3 млн. рублей будет выделено на реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Реконструкция моста через р. Яченка в районе д. Белая».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге внесли поправки в городской бюджет

38,4 млн. рублей будет направлено на исполнение судебных актов по МКУ «Управление капитального строительства города Калуги». 5,6 млн. рублей выделяется на проведение капитального ремонта здания детской школы искусств №4. 4,8 млн. рублей будет выделено на оказание финансовой поддержки социально ориентированным НКО. 5,6 млн. рублей дополнительно выделяется на ремонт дворовых территорий. 2 миллиона 234 тысячи рублей будет направлено на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства. 905 тысяч рублей выделяется на проведение ремонтных работ детских оздоровительных лагерей «Смена» и «Чайка». 1 миллион 121 тысяча рублей выделяется на отлов и содержание безнадзорных животных.

Были одобрены предложения по постановке на учёт бесхозного имущества. Бесхозным предложено признать тепловые и канализационные сети, расположенные в Калуге и квартиру в доме №25 по улице Горной в деревне Мстихино. Получил поддержку депутатов проект порядка предоставления в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Находящиеся в неудовлетворительном состоянии объекты культурного наследия предлагается сдавать в аренду с арендной платой в размере 1 рубль за квадратный метр в месяц. Инвестор будет обязан в течение 7 лет восстановить объект и поддерживать его в надлежащем состоянии.

Депутаты поддержали предложение о проведении в 2019 году городского журналистского конкурса «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги». Были одобрены сделки муниципальным унитарным предприятиям. МУП «Калугатеплосеть» были одобрены сделки по закупке стальных труб, изготовлению графитированных анодов и разработке проектно-сметной документации для технического перевооружения котельной, расположенной по адресу ул. Кирова, д. 67а.

Управлению калужского троллейбуса были одобрены сделки по сдаче в аренду муниципального недвижимого имущества. Члены комитета одобрили положение о школьной городской думе города Калуги. Формироваться школьная городская дума будет в период с 15 сентября по 15 октября тайным голосованием учащихся общеобразовательных учреждений. Кандидаты будут выдвигаться органами ученического самоуправления из числа желающих школьников. Избираться дума будет сроком на 1 год, из числа учеников 8−11-х классов, в состав думы войдёт по одному представителю от каждой городской школы. Целью создания школьной городской думы является организация ученического самоуправления, вовлечение учащихся в общегородские социальные и творческие акции. В своей деятельности школьная дума будет тесно взаимодействовать с органами местного самоуправления и Молодёжной палатой при Городской думе. Общее руководство и координацию деятельности школьной городской думы планируется возложить на детско-юношеский центр космического образования «Галактика».

В ходе заседания была рассмотрена информация о ходе реализации в Калуге ФЗ № 443 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации». С 29 декабря 2017 году вступил в действие федеральный закон № 443 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации». Согласно закону, к полномочиям органов местного самоуправления отнесено: организация и мониторинг дорожного движения, ведение реестра парковок общего пользования, а также установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения. Для реализации положений закона в Калуге необходимо создание организации, наделённой полномочиями и обязанностями координатора и заказчика по разработке и внед рению стратегий, планов развития и осуществления мероприятий в сфере обеспечения организации и безопасности дорожного движения.

Задачами учреждения станет: проведение работы по совершенствованию организации и повышению безопасности дорожного движения, определение целей, задач и мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере организации дорожного движения, повышение эффективности муниципального управления в области организации дорожного движения.

В планах у Городской управы создание муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения». Основными задачами МБУ станет: разработка предложений для включения в федеральные, региональные и местные программы по обеспечению безопасности дорожного движения; разработка, учёт и корректировка проектов организации дорожного движения — моделирование дорожного движения при изменяющихся условиях; мониторинг и управление дорожным движения, также работа по созданию и развитию парковочного пространства.

Председатель комитета Городской Думы по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктор Борсук предложил отдельно рассмотреть вопрос создания МБУ на следующем заседании комитета. Как сообщил депутатам первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков, в настоящее время ведётся работа по анализу полномочий существующих учреждений, работающих в сфере организации дорожного движения. Конкретные предложения по созданию МБУ «Центр организации дорожного движения» будут представлены в Городскую думу в июне 2019 года.

Была заслушана информация о состоянии аварийности и детского травматизма на территории Калуги в 2018 году. За 2018 год на дорогах областного центра зарегистрировано 542 дорожно-транспортных происшествия, в которых 20 человек погибли, 684 получили ранения. 28 ДТП произошло с участием нетрезвых водителей. Наиболее распространённым видом ДТП является столкновение — 252 случая, на втором месте наезд на пешеходов — 179 случаев. Отмечается рост числа ДТП с участием пассажирского транспорта — 62 происшествия, в 2017 году — 53. Зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков, в результате которых 68 детей травмировано, один ребёнок погиб. Депутатами был высказан ряд предложений по снижению аварийности: установка пешеходных ограждений на улицах Тарутинской и Степана Разина, также было предложено проработать вопрос организации пешеходного перехода на улице Тарутинской. Информация была принята к сведению.

Также были рассмотрены предложения управления городского хозяйства по оптимизации работы по содержанию городских территорий, тротуаров и автомобильных дорог общего пользования. В сентябре 2019 года истекает срок действия трёхлетнего контракта по уборке городских территорий. В настоящее время МБУ «СМЭУ» производит уборку 31% улиц и городских территорий, 69% убирается подрядными организациями. МБУ «СМЭУ» содержит 44% всех автодорог 1-й и 2-й категории (центральная часть города, основные магистрали и въездные группы).

По мнению специалистов управления городского хозяйства необходимо полностью передать работу по уборке и содержанию улично-дорожной сети муниципальному учреждению и отказаться от привлечения подрядчиков. За счёт средств, выделяемых для оплаты работ подрядчиков, предлагается закупить для МБУ «СМЭУ» необходимую технику и увеличить штат. Для содержания всей дорожной сети силами муниципального учреждения потребуется приобрести 108 единиц техники на сумму 443 миллиона рублей. Технику планируется приобрести на условиях лизинга на 60 месяцев, первоначальный взнос составит 0%, первый лизинговый платёж будут проведён в сентябре 2020 года. Также потребуется увеличение штатной численности МБУ на 262 человека, фонд оплаты труда увеличится на 46 миллионов рублей.

«Будут ли регулярно убираться улицы 3-й категории после перехода на уборку города силами муниципального учреждения или же сохранится заявочный принцип?» — задал вопрос депутат Михаил Смирнов.

По словам Алексея Волкова, количество улиц, убираемых на регулярной основе, значительно увеличится, в том числе и улиц 3-й категории. Вместе с тем, ряд улиц 3-й категории в отдалённых районах города по-прежнему будет убираться по заявочному принципу. В целом порядка 80% улиц города будет регулярно убираться в плановом порядке.

«Будет ли выгодным для города переход на уборку своими силами с финансовой точки зрения», — поднял вопрос депутат Юрий Титков.

Согласно расчётам управления городского хозяйства, при переходе на уборку города силами МБУ «СМЭУ» затраты в период с 2019 по 2023 гг. сократятся на 90 миллионов рубл ей, повысится качество работ, а также будет обеспечен полный контроль со стороны муниципалитета за содержанием улично-дорожной сети. Предложенная концепция содержания улично-дорожной сети и городских территорий была одобрена членами комитета.

В планах управления городского хозяйства к 31 августа завершить поставку техники, набрать 50% необходимого персонала и провести торги по закупке ГСМ и реагентов. Полностью укомплектовать МБУ «СМЭУ» планируется к 1 октября 2019 года.