Челябинск, 20 мая, 2019, 18:10 — ИА Регнум. В Челябинске через пять лет могут быть возвращены прямые выборы депутатов городской думы. Это следует из слов врио губернатора области Алексея Текслера, с которыми он обратился к депутатам областного заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Chelduma.ru Челябинская городская дума

Временный глава региона отметил, что Челябинск ожидает, по сути, семь избирательных кампаний (по одной в каждом районе города). Всего в семь райсоветов будут избраны в общей сложности 170 человек. Из них делегируют представителей в городскую думу.

При этом Алексей Текслер напомнил. что муниципальная реформа стартовала в 2014 году как пилотный проект. Целью было максимально приблизить муниципальную власть к населению, чтобы любой избиратель, образно говоря, смог дотянуться до этой власти рукой. В результате увеличения числа избирательных округов на каждого муниципального депутата теперь приходится меньше избирателей, чем при прежней системе. Предполагалось, что локальные проблемы теперь должны были выявляться легче и решаться оперативнее.

«Но это не так», — отметил Текслер.

По его словам, об этом свидетельствует количество обращений, поступающих к нему от жителей города, причём по локальным проблемам. Также выяснилось, что граждане не всегда знают, кто их депутат, также граждане не могут повлиять на состав городской думы, формируя лишь райсоветы. Врио главы региона полагает, что потенциал у такой системы, как «город с внутригородскими районами», есть, и его нужно попытаться раскрыть. И если это будет сделано в ближайшем пятилетнем цикле, то есть до 2024 года, значит, такой системе быть и в дальнейшем.

«Если — нет, к следующим выборам мы вернемся к прежней системе, когда депутаты гордумы выбирались жителями Челябинска напрямую», — заявил врио губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября муниципальные выборы пройдут в Челябинске по этой схеме уже во второй раз. При этом ранее некоторые местные эксперты заявляли, что от неё необходимо отказаться. А после назначения Текслера временным руководителем области они отмечали, что отмена действующей системы может добавить ему очков на предстоящих выборах губернатора.

Сам врио губернатора, отвечая на вопросы журналистов, пояснял, что пока изучает эту тему. Дело в том, что пока он слышал мнения отдельных лиц, но позиция избирателей в целом ему была неизвестна.

«Эта практика, с одной стороны, имеет право на жизнь, с другой стороны, если я увижу, что эта практика не даёт тот результат, который планировали, я думаю, мы можем ставить вопрос о том, чтобы эту практику изменять», — заявлял Текслер в начале апреля.