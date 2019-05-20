Киев, 20 мая, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский «эффектно, политически расстрелял Верховную раду», объявив о её роспуске. Об этом 20 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя инаугурационное обращение Зеленского.

Gov.ua Инаугурация Владимира Зеленского

«Сегодня он в Верховной раде дал понять, что является не сколько оппонентом, сколько их приговором. В конце он эффектно, политически расстрелял Верховную раду. В кино он это сделал более эффектно, с автоматом, физически расстреливал депутатов. Тут он фактически поставил Верховную раду под политический расстрел», — сказал Карасев.

«Вопрос в другом: получит ли новый президент Зеленский после досрочных выборов свой пропрезидентский или полуручной парламент, который дал бы возможность реализовывать ему политику и быть президентом? Или парламент все-таки будет отстаивать свои позиции, будет отстаивать позиции еще одного центра власти и бороться за то, чтобы Украина де-юре и де-факто была парламентско-президентской республикой?» — задался вопросом Карасев.

Он сообщил, что Зеленский не собирается быть второстепенным президентом и попытается получить все президентские полномочия.

«Зеленский таким давлением посредством роспуска парламента, досрочных выборов, упреками о непринятии закона о неприкосновенности хочет с самого начала поставить грубо вопрос: кто главный, кто несет в стране главную ответственность за ситуацию и реализацию его новой политической линии? Досрочный роспуск — это инструментарий главной политической задачи. С самого начала Зеленский дает понять, он не будет второстепенным президентом. Не будет он с кем-то договариваться и вести кулуарные переговоры. Его задача сделать так, чтобы вся президентская власть была в его руках, и он смог бы реализовывать те ожидания, которые от него требуют люди», — пояснил Карасев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Зеленский призвал членов правительства Украины подать в отставку.

«Вы можете взять лист бумаги, ручку и освободить место для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не следующих выборах. Сделайте это — и люди оценят», — призвал Зеленский.

Кроме того, Зеленский объявил о роспуске Верховной рады. При этом президент призвал Раду принять некоторые законопроекты, в частности, снять депутатскую неприкосновенность, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение, принять новое избирательное законодательство.