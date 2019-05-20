Киев, 20 мая, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук считает, что на Украине произошел «реванш» пророссийских сил. Об этом Мосийчук написал 20 мая на своей странице в Фейсбуке, комментируя перепалку президента Владимира Зеленского с главной Радикальной партии Олегом Ляшко и аплодирующих стоя депутатов от фракции «Оппозиционный блок» (бывшие члены пророссийской Партии регионов).

Gov.ua Инаугурация Владимира Зеленского

«Впечатления об инаугурации… Очень резануло ухо то, что президент дважды во время выступления переходил на язык оккупанта вместо того, чтобы обращаться к жителям оккупированных территорий на родном украинском. А то, что в этот момент ему стоя аплодировали регионалы, не просто вызвало отвращение, а дало четкое осознание реванша», — отметил Мосийчук.

При этом он обвинил Зеленского в узурпации власти и роспуске парламента с грубым нарушением конституции.

«Другое дело роспуск парламента. Это требование общества и ожидаемый многими украинцами шаг. Но надо откровенно сказать, что сделано это с грубым нарушением Конституции, на которой пять минут до этого президент Зеленский давал присягу. Как по мне, то начинать работу с узурпации — это слишком. Короче. Выборы так выборы!» — добавил Мосийчук.

По его словам, инаугурация Зеленского стала «финальной серией» сериала «Слуга народа».

«Инаугурационная речь хаотична. Никакой конкретики о том, как Верховный собирается закончить войну, положить конец бедности … Так, перечень первоочередных, по мнению президента Зеленского, законов был назван, но они не касались ни прекращения войны, ни преодоления бедности, и об импичменте как-то забыл», — рассказал Мосийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Киеве состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время обращения президента к украинским гражданам Ляшко сделал замечание Зеленскому за переход на русский язык.

Напомним, в этот момент президент упрекал действующую власть в том, что она ничего не сделала, чтобы жители Крыма и Донбасса почувствовали себя украинцами.

В частности, Ляшко отметил, что жители этих регионов прекрасно понимают украинский язык. В ответ на это Зеленский с сарказмом поблагодарил депутата за то, что тот продолжает делить людей по языковому признаку.

«Спасибо, что вы продолжаете делить людей, господин Ляшко, по паспорту и языку. Украинец — это не графа в паспорте, это в сердце», — парировал Зеленский.